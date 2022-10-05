İHA

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca’da teknik direktör Jose Luis Oltra, Ülker Stadı’nda müsabaka öncesi basın toplantısı düzenledi. Oltra, müsabakada Ülker Stadı’nda oluşacak atmosfere hazırlıklı geldiklerinin altını çizerek, "Çok tecrübeli ve oldukça kuvvetli oyunculardan oluşan rakiple karşılaşacağımızı bilerek geldik. Bu maç 3 puandan öte olacak. Tribün baskısının ne kadar etkili olacağını biliyoruz. Bize yansıyacak tabi ama buna hazırlıklı geldiğimizi söyleyebilirim. En iyi oyunumuzu göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertlilerin güçlü bir kadrosu olduğunu dile getiren Oltra, “Fenerbahçe’nin kuvvetli kadrosunu yadsıyamayız. Oldukça zengin bir kadroya sahipler, önde basmayı seven bir takım. Geçişi oyununu iyi oynuyor. Ne kadar tecrübeli ve kulübesi zengin olsa da oynadığı taktik değişmiyor. Sadece isimler değişiyor. Biz de onun karşısına boş çıkmayacağız” ifadelerini kullandı.

Oltra, farklı bir atmosfer olacağını anlatarak, "Her iki taraf için de bu durum söz konusu. Bu bir sportif etkinlik. Gerek futbolcular gerek ben bu psikolojiyle hazırlanıyoruz. Seyirci olacağı ve coşkulu olacağı kesin ama kulaklarımızı tıkayacağız ve oyunumuza bakacağız” açıklamasını yaptı.

Takımından beraberlik istemediğini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, “Bu tip maçların gerginliğini biliyorum. Ben yarın takımımdan kazanması için oynamasını istiyorum. Beraberlik için oynayacaklarsa kaybedecekler. Kazanmak için oynamalarını gözlemlemek için kenarda olacağım” değerlendirmesini yaptı.

Kenan Piric: "Hedefimiz 3 puan, buna hazırız"

Daha önce Türkiye’de Göztepe forması giyen AEK Larnaca kalecisi Kenan Piric ise Ülker Stadı’ndaki atmosferi arkadaşlarına anlattığını belirterek, “Büyük takımla büyük oynanır. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Hedefimiz 3 puan buna hazırız. Çok iyi bir tribün bizi bekliyor. Bunu arkadaşlarıma anlattım. ‘Kulaklarınızı tribüne kapayın. Oyununuza odaklanın’ dedim” diye konuştu.