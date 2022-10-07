UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3´üncü maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca´yı kendi sahasında 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının 80 dakika oyundan düşmediğini aktaran Oltra, "Çok kaliteli bir rakiple oynadık. Rakip takımın antrenörü tecrübesini konuşturdu. Futbolcularıma bir şey söyleyemem, her şeylerini verdiler. 80 dakika en azından oyundan düşmediler. Bizim için maçın kırılma anı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu. Onu değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki hafta kendi evimizde değişik bir atmosferde oynayabiliriz. Kendi ligimizde Aris maçı var, ona odaklanıyoruz" diye konuştu.

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