Jose de la Torre, hayatını kaybetti
İspanyol oyuncu Jose de la Torre, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 37 yaşında hayata veda etti
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Dijital platformlarda yayınlanan dizilerle geniş çevrelerce tanınan Jose de la Torre, yaşamını yitirdi.
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İspanyol basınına yansıyan haberlere göre De la Torre'ye, haziran ayında ciddi bir hastalık teşhisi konuldu.
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Jose de la Torre, adı açıklanmayan hastalığı için tedavi görmeye başlayarak oyunculuğa ara verdi. Ancak oyuncu, yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybetti.
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Jose De la Torre, 2019'dan 2021'e kadar iki sezon süren 'Toy Boy' dizisiyle ülkesi İspanya dışında da tanınan bir oyuncu olmuştu. Torre, ayrıca ünlü markalar için de modellik yapıyordu.