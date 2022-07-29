Oynatmak istediği dizilime dair de açıklamalar yapan Jorge Jesus, "Üçlü defans hattı benim için yeni bir şey değil. Bunu Belenenses'teyken çok oynattım. Tüm sistemlerin iyi ve kötü tarafları vardır. En iyi sistem diye bir şey yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: