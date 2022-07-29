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Jorge Jesus'tan transfer açıklamaları - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübe gelirken Everton'ı reddettiğini belirten Portekizli antrenör, transfere dair bilgiler de verdi. Gelecek planlarından da bahseden Jesus, oyun sistemiyle ilgili de konuştu

29.07.2022 - 09:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Portekiz basınından Canal 11'e açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı iki stoper daha istediğini dile getirdi. 

  • Fenerbahçe'ye geliş süreciyle ilgili konulan Jorge Jesus, "Dünyanın her yerinden teklifler aldım. Everton'un teklifi vardı ama kabul etmedim ve şimdi Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımızın tutkusu inanılmaz" dedi.

  • Dinamo Kiev maçının değerlendirmesini yapan Portekizli çalıştırıcı "Dinamo Kiev maçından sonra taraftarımızın bizi alkışlaması bize gurur duyduklarını hissettirmesi çok güzel bir durum" yorumunda bulundu.

  • Oynatmak istediği dizilime dair de açıklamalar yapan Jorge Jesus, "Üçlü defans hattı benim için yeni bir şey değil. Bunu Belenenses'teyken çok oynattım. Tüm sistemlerin iyi ve kötü tarafları vardır. En iyi sistem diye bir şey yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

  • "Teknik direktörlük kariyerimin ilk 10 yılında 3'lü sistemle oynadım ve hep geleceğin oyun sisteminin bu olduğunu düşündüm. Sonrasında değişmeye devam ettim çünkü oyuncuların özelliklerini de anlamamız gerekiyor. Benfica'da tekrar üçlü sistemi seçtim ama şunu söylemeliyim, 3'lü savunma sistemi çalışması en zor sistem. Genellikle oyuncular bu sistem için eğitilmiyorlar."

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