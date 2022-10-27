UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında liderlik için Fransa temsilcisi Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.
İnatçı bir takım olduklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı "Fenerbahçe mental olarak çok güçlü bir takım. Bize karşı kazanmak kolay değil. Maçı 3-1'e getirince çevirebileceğimize inandık. Devre arasında neleri düzeltmemiz gerektiğini düşündük. Bir gol atarsak, bu maçta beraberliği ya da galibiyeti getirebileceğimize inanıyorduk" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZ AYRIM YAPMASIN"
3-0'lık skordan sonra Altay'a yapılan protestolara da değinen Jesus taraftara sitemde bulundu ve şunları söyledi:
"Taraftara şunu söylüyorum, futbolcular arasında ayrım yapmalarını istemiyorum. Altay Bayındır'a yine tepki gösterildi. Ona gösterilen tepki bana gösterilmiştir. Böyle bir ortamda bulunmak istemem. Ben oyuncularım arasında ayrım yapmıyorum. Bunu taraftarımız da yapmasın"
Rennesli Bourigeaud'un "3-0'ı koruyamadık, biz aptalız" açıklamasına da değinen deneyimli teknik direktör "Her oyuncu, her teknik direktör böyle bir durumda bunu düşünebilir, normaldir. Fenerbahçe'nin hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe gibi sonuna kadar savaşan bir takımla oynuyorsanız, işiniz daha da zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.
SAKATLIKLARLA İLGİLİ KONUŞTU
Sıkışık fikstüre de değinen Jesus "3 günde 1 maç yapmanın bedelini ödüyoruz. Bu tarz durumlarda daha fazla süre alan oyuncuların sakatlık ihtimali yüksek oluyor. Bu durumu tahmin ediyordum. Elimizde bir stoperimiz daha olsa iyi olurdu. Şu an bir transfer hakkım olsa kesinlikle stoper isterdim. Gustavo Henrique bir kas sakatlığı yaşadı. En az 2 maç bizimle olmayacak. Luan Peres'in de ne zaman döneceğini bilmiyoruz" dedi.
"SADECE KAZANIRKEN ALKIŞLAYAN TARAFTAR, GÖZÜMDE SIFIRDIR"
Portekizli çalıştırıcının sözlerinden diğer öne çıkanlar da şöyle:
"Fenerbahçe taraftarları bilmeli ki bizim takımımızda herkes önemli. Hiçbir oyuncu arasında ayrım yapmasınlar. Bizimle birlikte sevinip, üzülmeliler. İnsanlar çocuklarını eşit seviyede sever. Sadece kazanırken takımı alkışlayan taraftar benim gözümde sıfırdır! Buraya gelirken, Fenerbahçe taraftarının takımını ne kadar sevdiğini bilerek geldim"
"Rennes, üç hücum oyuncusuna 70 milyon euro ödedi. Sıradan bir takımla oynamadık. Taraftarımız bunu bilmeli.
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