Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maçtan sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jesus, 11 maçta 34 gol attıklarını ve Avrupa'da Bayern Münih ile Manchester City dışında hiçbir takımın bu ortalamaya sahip olmadığını belirtti.
Maçın ilk yarısında harika bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Rakibimiz attığı gollerle maça ortak oldu ama fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla 2 gol daha attık. Riskli oyunda arkada az adam bırakıyoruz ve boşluklar oluşuyor. Ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok gol atmamız." diye konuştu.
Takımın her şeyden önemli olduğunu dile getiren Jesus, "Önemli olan ben değilim, takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor. Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları gerekiyor. Futbolcular Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
JORGE JESUS'TAN SZALAI VE ALTAY AÇIKLAMASI
Jesus; Altay ve Szalai'nin rotasyona sokulmadığı yönündeki bir soruya, şu yanıtı verdi:
"Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek. Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var."
DINAMO KIEV MÜCADELESİ
68 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Dinamo Kiev maçına ilişkin de, "Bizim büyük hedefimiz lig. Şu anda 1. sıradayız ama hiçbir şey garanti değil. Nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli. Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz. Bizden çok güçlü takımlar var ama gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Dinamo Kiev karşılaşmasından sonra bir lig maçımız olacak. O çok önemli. Kiev'de daha az oynayan oyuncularla oynayabiliriz. Dinamo Kiev Teknik Direktörü'nü memnun edebilecek bir sonuç da olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.
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