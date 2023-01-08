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Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, sıkışk fikstürün de etkisiyle Antalyaspor maçının ardından izin yapmadı ve çarşamba günü gerçekleşen idmanla derbinin hazırlıklarına başladı. Jesus, Samandıra'da derbi öncesinde yapılan antrenmanlarda heç üçlü hem de dörtlü sistemle de çalıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin bu derbide sahada nasıl bir diziliş uygulayacağına son dakikada karar verecek.

Kariyerinde birçok derbiye çıkan tecrübeli teknik adam öğrencilerine kendilerini baskı altına almamalarını söyledi. Jesus takıma, ''Biz Galatasaray'dan iyi bir takımız. Bu maçı da çıkıp alacağız ve taraftarımızı evine lider olarak göndereceğiz.'' ifadelerini kullandı.