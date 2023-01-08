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Jorge Jesus'tan öğrencilerine: Biz Galatasaray'dan iyi bir takımız

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Önemli maç öncesi ise Jorge Jesus öğrencileri ile bir araya geldi. Jesus, öğrencilerine ''Biz Galatasaray'dan iyi bir takımız'' dedi

Giriş: 08.01.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus'tan öğrencilerine: Biz Galatasaray'dan iyi bir takımız
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, sıkışk fikstürün de etkisiyle Antalyaspor maçının ardından izin yapmadı ve çarşamba günü gerçekleşen idmanla derbinin hazırlıklarına başladı.

Jesus, Samandıra'da derbi öncesinde yapılan antrenmanlarda heç üçlü hem de dörtlü sistemle de çalıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin bu derbide sahada nasıl bir diziliş uygulayacağına son dakikada karar verecek.

Kariyerinde birçok derbiye çıkan tecrübeli teknik adam öğrencilerine kendilerini baskı altına almamalarını söyledi.

Jesus takıma, ''Biz Galatasaray'dan iyi bir takımız. Bu maçı da çıkıp alacağız ve taraftarımızı evine lider olarak göndereceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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