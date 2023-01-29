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Jorge Jesus'tan kadroda 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir önceki hafta ligde oynadıkları Ümraniyespor müsabakasına göre Kasımpaşa karşısında 2 farklı oyuncuya görev verdi. Ümraniyespor maçında forma giyen Crespo ve Rossi'nin yerine Arda Güler ve Miha Zajc lacivert-beyazlı takıma karşı ilk 11'de mücadele edecek.

Giriş: 29.01.2023 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus'tan kadroda 2 değişiklik
İHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında bir önceki lig müsabakasına göre 2 farklı isme forma şansı tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynadıkları Ümraniyespor karşılaşmasında Crespo ve Rossi'ye görev vermişti. Jesus, 21. haftada sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçında ise Arda Güler ve Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i şu şekilde:

Altay, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Zajc, Batshuayi ve Valencia

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