İHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında bir önceki lig müsabakasına göre 2 farklı isme forma şansı tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynadıkları Ümraniyespor karşılaşmasında Crespo ve Rossi'ye görev vermişti. Jesus, 21. haftada sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçında ise Arda Güler ve Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i şu şekilde:

Altay, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Zajc, Batshuayi ve Valencia

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