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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün deprem felaketi sonrasında yaraları sarmak için Kızılay ile birlikte ‘Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar!’ diyerek başlattığı Kan Bağışı kampanyasına destek oldu.





Ülker Stadı'nda yapılan kan bağışı alanını ziyaret eden ve Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, bu tür kampanyaların önemine değindi.

"HERKES İMKANI DOĞRULTUSUNDA YARDIM ETMELİ" Deneyimli çalıştırıcı, “Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkânı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

"ACI ÇEKEN İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMALIYIZ" Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek futbol takımıyla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç ile ilgili de konuşan Jorge Jesus, “Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe’nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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