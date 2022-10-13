Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus zorlu deplasmanda sahaya "Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro" ilk 11'ini sürdü ve daha önce birçok kez rotasyona giderek taraftarı buna alıştırsa yine de sürpriz bir karara imza attı.
Deneyimli çalıştırıcı, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki deplasmanda Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü. Genç futbolcu bu sezon Slovacko deplasmanının ardından ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.
Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'deki Alanyaspor maçının ardından genç futbolcunun forma süresiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlamış ve şunları söylemişti:
"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu, herkes görmek ister, herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda yetenekli, iyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Ama futbol sadece yetenek değil. Başka şeyler de var, eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Buna tartışılmaz bir şekilde inanıyorum."
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