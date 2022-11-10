Jorge Jesus'tan 10 Kasım paylaşımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Portekizli teknik adam, sabahki idmanda takım olarak çektirilen fotoğrafı paylaşıp, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Yüce Atatürk’e büyük saygılar" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım: