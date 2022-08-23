Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor karşısında alınan 4-2’lik galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Maçtan önce de belirttiğim gibi rakibimiz taktiksel anlamda çok iyi bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları vardı. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Bu 2 ayda oynadığımız en iyi maç olduğunu düşünüyorum. Her hafta iyi sinyaller vermeye devam ediyorduk ama bugün çok güzel ve güçlü bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hakem yönetimi hakkında da konuşmak lazım. Verdiği her karar, kırmızı kart, iki penaltı, çok doğruydu. Hem disiplin hem taktik anlamında çok iyi hakem performansı izlediğimi söyleyebilirim"
"Futbol böyle bir oyun. Bazen bazı şeylerin açıklaması, cevabı olmaz. Belirttiğiniz gibi rakip kısa süre içinde 2 gol attı ama biz genelinde 4 gol attık. Rakip takım iyi organize olduğu anlarda iki gol buldu. O anlarda bireysel olarak iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Maçın geneline baktığınızda özellikle Lemos’un performansına değinmek lazım. Kendisi çok iyi performans sergiledi. Bütün takım çok iyi performans sergiledi.3 maçta 14 golümüz var. Önemli olan bu. Takımımız gelişmeye devam ediyor. Kazandık ve birinci olduk ama ligin çok başındayız. Bir şey kazanmadık. Tabii ki ligin en üstünde olmak güzel. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Takımımın değerini biliyorum. Takımıma güvenim her zaman aynı."
"Futbolda transfer perdesi kapanana kadar her şey olabilir. Bu Türkiye’de de, Portekiz’de de, Çin’de de aynı. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. 7 Eylül’de transfer dönemi kapanıyor ve bu döneme kadar gelen oyuncular da, giden oyuncular da olabilir. Bunlar oyunun bir parçası"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!