Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor karşısında alınan 4-2’lik galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Maçtan önce de belirttiğim gibi rakibimiz taktiksel anlamda çok iyi bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları vardı. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Bu 2 ayda oynadığımız en iyi maç olduğunu düşünüyorum. Her hafta iyi sinyaller vermeye devam ediyorduk ama bugün çok güzel ve güçlü bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hakem yönetimi hakkında da konuşmak lazım. Verdiği her karar, kırmızı kart, iki penaltı, çok doğruydu. Hem disiplin hem taktik anlamında çok iyi hakem performansı izlediğimi söyleyebilirim"

"Futbol böyle bir oyun. Bazen bazı şeylerin açıklaması, cevabı olmaz. Belirttiğiniz gibi rakip kısa süre içinde 2 gol attı ama biz genelinde 4 gol attık. Rakip takım iyi organize olduğu anlarda iki gol buldu. O anlarda bireysel olarak iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Maçın geneline baktığınızda özellikle Lemos’un performansına değinmek lazım. Kendisi çok iyi performans sergiledi. Bütün takım çok iyi performans sergiledi.3 maçta 14 golümüz var. Önemli olan bu. Takımımız gelişmeye devam ediyor. Kazandık ve birinci olduk ama ligin çok başındayız. Bir şey kazanmadık. Tabii ki ligin en üstünde olmak güzel. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Takımımın değerini biliyorum. Takımıma güvenim her zaman aynı."

"Futbolda transfer perdesi kapanana kadar her şey olabilir. Bu Türkiye’de de, Portekiz’de de, Çin’de de aynı. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. 7 Eylül’de transfer dönemi kapanıyor ve bu döneme kadar gelen oyuncular da, giden oyuncular da olabilir. Bunlar oyunun bir parçası"