Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede kendisinden beklentileri sordu. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Lizbon'da yapılan zirvede taraflar çalışma şartlarını görüştü. Başkan Ali Koç, Jesus'a 2 yıllık sözleşme teklif etti. Deneyimli teknik adam ise 3 yıllık kontrat istiyor. Koç, önümüzdeki sezon ilk hedeflerinin süper lig şampiyonluğu olduğunu söyledi. 67 yaşındaki Portekizli teknik adam ise kısa vadede başarı için iyi bir kadroya sahip olmaları gerektiğini vurguladı.
Jorge Jesus ayrıca başkan Ali Koç'a 2013'te Benfica'yı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Kadıköy'de 1-0 kaybettikleri maçı hatırlattı. Fenerbahçe taraftarının tutkusunun çok üst seviyede olduğunu söyledi. Jorge Jesus ve ekibinin yıllık maliyeti 6 milyon euro. Harcama limitleri ve yeni spor yasasının yürürlüğe girmesi Fenerbahçe yönetimini düşündürüyor. Bu yüzden görüşmeden net bir sonuç çıkmadı. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.
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