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        Haberler Spor Futbol Jorge Jesus'lu Al-Hilal dünya rekorunu egale etti! Üst üste 27 galibiyet... - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus'lu Al-Hilal dünya rekorunu egale etti! Üst üste 27 galibiyet...

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Üst üste 27. galibiyetini elde eden Al-Hilal, bu alanda dünya rekorunu egale etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 20:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:08
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        Jesus'lu Al-Hilal tarihe geçti!
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        Al-Hilal, Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Riyadh'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek dünya rekorunu egale etti. Al-Hilal, resmi karşılaşmalardaki galibiyet serisini 27 maça yükseltti.

        Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic attı. Al-Riyadh'ın tek golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) kaydetti.

        Bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazanan Al-Hilal puanını 65'e çıkarırken, Al-Riyadh ise 23 puanda kaldı.

        İşte dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri:

        1- 27 Maç (2024) Al Hilal

        2- 27 Maç (2017) The New Saints

        3- 26 Maç (1972) Ajax

        4- 25 Maç (1995) Ajax

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