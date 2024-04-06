Jorge Jesus kendine ait rekoru geliştiriyor!
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, üst üste elde ettiği 32 galibiyetle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
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Suudi Arabistan Pro Lig’in 27. haftasında Al Hilal, deplasmanda karşılaştığı Al Khaalej'i 4-1 mağlup etti.
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Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sonuçla birlikte üst üste 32 galibiyet elde ederek yine kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi.
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Portekizli teknik adam, bu süreçte 20 Suudi Arabistan Pro Lig, 3 Suudi Arabistan Kral Kupası ve 9 Asya Şampiyonlar Ligi mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.
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Jesus’un öğrencileri, bu sezon sadece Arap Kulüpler Şampiyonası’nda Al Nassr ve Al Sadd’a kaybetti.
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Jorge Jesus önderliğinde Al Hilal, 8 Nisan Pazartesi günü Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final müsabakasında Al Nassr ile karşılaşacak.
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LİGİNDE LİDER
Mavi-beyazlılar, Suudi Arabistan Pro Lig’de çıktığı 27 müsabakada 25 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek topladığı 77 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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Al Hilal ayrıca en yakın rakibi Al Nassr'ın 12 puan önünde bulunuyor.
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Al Hilal, bugüne kadar Suudi Arabistan Pro Ligi’ni 8 kez kazandı ve bu alanda en çok şampiyonluk yaşayan takım olarak yer alıyor.