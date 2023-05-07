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Jorge Jesus: İyi bir maç çıkaramadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

Giriş: 07.05.2023 - 22:14 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus: İyi bir maç çıkaramadık
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünkü beraberlik sonrası bizim için işler biraz karmaşık oldu. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansımız var." dedi.

Jesus, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Rakibin de hakkını vermeleri gerektiğini ifade eden Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-1 sonrası çok süre geçirme oldu. Kaleci aut atışlarını çok uzun sürede kullandı. Ama bu yeni bir durum değil. Türkiye'de devamlı karşılaştığımız bir durum. Şu da bir gerçek ki takım ofansif anlamda daha önceki maçlarda olduğu kadar kuvvetli değildi. Bunun cezasını beraberlikle ödedik."

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının sürdüğünü kaydeden Jesus, "Evet bugünkü beraberlik sonrası bizim için işler biraz karmaşık oldu. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak." ifadelerini kullandı.

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