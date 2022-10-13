UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Jorge Jesus maçın ardından açıklamalar yaptı. İşte Portekizli teknik adamın sözleri...

"ÖNEMLİ OLAN GARANTİLEMEKTİ"

"Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Ama bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız galibiyetin, gruptan çıkmayı garantilemek olduğunu biliyorduk. Şimdi Rennes ile birincilik ile mücadele edeceğiz. Bizim asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı. Takımımı tebrik ediyorum. Yine taktiksel olarak disiplinliydik. Defansif anlamda çok kuvvetliydik. 2-1 kazandık ama özellikle ikinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Ama bizim için önemli olan gruptan çıkmaktı"

"BU GALİBİYETLER TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÖNEMLİ"

"Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa sıralamasındaki pozisyonunda yukarı çıkartıyor. Bu Türk futbolu için de önemli. Türk futbolunun, ülkeler sıralamasında daha yukarıda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa kupalarında yarışan Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz"

"Maç içinde yaptığımız değişiklikleri, maçın gidişatına göre belirliyoruz. Asla maçtan önce planlamıyoruz. Siz maçtan önce planlarınızı yaparsınız daha sonra maçın gidişatına göre gerekli değişiklikleri yaparsınız. Biz bugün bunu yaptık. O oyuncular oyuna girdikten sonra maç bizim için daha kolay hale geldi. Oyuna hız kattılar. Özellikler Osayi ve Valencia."

"PENALTI ATICISINA BEN KARAR VERMİYORUM"

"Penaltı atıcısına ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyor. Bizim takımda 4 tane penaltı atan oyuncu var; Joao Pedro, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi. Onlar kendi aralarında kimin birinci olduğunu çok iyi biliyorlar. Bugün de bu şekilde oldu. Valencia, son iki penaltıyı attığı için rakibi şaşırtmak için, penaltıyı Batshuayi vermek istedi. Kendisi de bir penaltı attı, fakat kaçırdı. Futbol böyle, kesin bir bilim değil. Hiçbir zaman her şeyi hesaplayamıyorsunuz. Ama benim için en önemlisi Valencia'nın göstermiş olduğu davranıştı, güzel bir davranıştı"

"İŞİM MUTLU ETMEK"

"Biz Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Tahmin ediyorum ki, buraya gelen seyircilerimiz, Türkiye'de ve İstanbul'da yaşamıyorlar. Kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim"

"Bugünkü maç zor oldu. Böyle olacağını biliyorduk. Larnaca sahasında oynadığı maçları rakiplerine zorlaştıran bir takım. Biz de zor olacağını biliyorduk ama ben çok zorlandık diyemem. Onların 2-2'ye getirmesindense, bizim 3-1'i yakalama ihtimalimiz çok daha muhtemeldi."

"FUTBOLCULAR, FUTBOLCUDUR POLİTİKACI DEĞİL"

"Politik olaylara bakacak olursak, Fenerbahçe'nin yarısı yabancı olduğu için iki ülke arasındaki politik olayları bilmiyorlar bile. Aynı şey rakip için de geçerli. Bunun oyuncular üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Futbolcular, futbolcudur, politikacı değildir. Politika ile futbolu karıştırmıyoruz."

"Onların bugün bizim için gösterdiği destek çok önemliydi. Taraftarlarımız, nereye gidersek bizimle. Ben de bu sebepten oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim. Bize göstermiş oldukları sevgiye ve desteğe bir karşılık vermek istedik."