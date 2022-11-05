Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbiyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da takip edenler arasındaydı.

Portekizli teknik adam, ezeli rakiplerinin oynadığı karşılaşmada tribünde yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.