Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcular Joshua King ve Willian Arao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
JORGE JESUS: TARAFTARIN VERECEĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
Maçı değerlendiren Jorge Jesus, “Oynamış olduğumuz ilk resmi maçtı. Maçtan önce de dediğim gibi zor bir rakiple eşleştik. Oyuncuların çoğu Ukrayna milli takımda oynuyor. Bu turnuvada da Fenerbahçe’den daha tecrübeliler. Ama iyi maç çıkardık. Defansif anlamda çok iyi organize olduk. Rakibimizin ürettiği bir tane bile ciddi atağı yoktu. 2-3 pozisyon yakaladık, atamadık. Bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi.” dedi.
Rövanş maçındaki taraftar desteğiyle ilgili Jesus, “İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği desteğin çok önemli avantaj olacağını düşünüyorum. Onların yaratacağı atmosfer rakibin üzerinde psikolojik baskı oluşturacaktır. Buradan beraberlikle ayılıyoruz diye tur henüz bitmiş değil. Bu iki aşamalı bir tur. İlk maç bitti, ikinci maçta turu geçmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
TRANSFER SORUSUNA YANIT: ŞU AN KONUŞMAYA GEREK YOK
Son olarak sorulan transfer sorusunu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı “Şu anda transferi konuşmaya gerek yok. 27 Temmuz’da bu takıma karşı bir maçımız daha var. Oyuncularımız turu geçebilmek için yeterli kaliteye ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. İkinci maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
Maçla ilgili Joshua King, “Zor bir maç oldu. Yarattığımız şanslar, pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Onlar da ikinci yarıda pozisyon yarattılar. Netice olarak beraberlik adil bir sonuç oldu. Şu anda bu maçı bitirdik ve ikinci maç için hazırlıklarımızı yapıp bekleyeceğiz.” dedi.
Taraftar desteğiyle ilgiliyse Joshua King, “Burada ile taraftarlarımızın büyüklüğünü gördük. Bu tip taraftar atmosferleri İngiltere’de de var ama burada gördüğüme gerçekten çok fazla alışık değilim. Otelde ve statta bizi destekleyen taraftarlarımız çok iyi iş çıkardılar. Fenerbahçe taraftarı gerçekten harika. Ben de Kadıköy’de oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum. 2 aydır futbol oynamamıştım. Dolayısıyla istediğim performansa erişmem mümkün olmadı ama %100 bir şekilde fit olacağım. İkinci maç için elbette ki şansımız var. Bence iyi bir maç bizleri bekliyor olacak.” şeklinde konuştu.
Willian Arao ise maçla ilgili olarak "Avantajlı gibi gözükse de tabii ki turu geçmek kolay olmayacak. Bugün iyi bir maç çıkardık. Pozisyonlara girdik, rakibimizin de yakaladığı pozisyonlar vardı. Daha sonra hocamız bazı değişiklikler yaptı, o değişikliklerden sonra birkaç pozisyona daha girdik. İlk maçımı oynadığım için mutluyum. Tabii ki galibiyet isterdim. İkinci maçta galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” değerlendirmesini yaptı.
Arao kendi performansıyla ilgiliyse “Performansımdan mutluyum ama asla yeterli görmem. Biliyorum ki her zaman daha iyisini verebilirim, her zaman kendimi zorlamayı severim. Her antrenman, her maç oynadıkça takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım, performansım daha yukarı çıkacaktır. Bugün iyi bir maç çıkardım ama hiçbir zaman yetinmeyi sevmem, her zaman daha iyisini yapmak isterim.” ifadelerini kullandı.
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