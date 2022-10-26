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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Rennes maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rennes maçının önemine değinen Jesus, "Gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız. Bu tarz turnuvalarda çok fazla tecrübeleri var. Zor bir maç olacak, kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Yarınki maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkacak kalitemiz var." dedi.

Rennes maçını final olarak görmediğini de belirten Jorge Jesus, ''Bu maça bir 'final maçı' gözüyle bakmıyoruz. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde final oynarsa, o maça final gözüyle bakarım'' dedi.

Kadıköyeki atmosferden de bahseden tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten Kadıköy'de harika bir atmosfer oluyor. Biz rakip kim olursa olsun aynı düşünceyle sahaya çıkıyoruz. Yarın da bu şekilde olacak'' ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı sırasında İrfan Can Kahveci'nin Jorge Jesus'a soru sorması üzerine ortamda keyifli anlar yaşandı.

İrfan Can Kahveci'nin Jesus'a, ''Yarın rotasyona gitmeyi düşünüyor mu'' diye sorması üzerine Jesus da '' İdmanlarda kimin oynayacağı az çok belli oluyor. Kendisi bu soruyu sorarken aslında rotasyon olacağını biliyor'' ifadelerini kullandı.