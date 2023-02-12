Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Jordy Clasie'den formasını isteyen küçük taraftara: Formalar Türkiye'ye destek için satılacak

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior oynanan karşılaşmada, AZ Alkmaarlı küçük bir taraftar, takım kaptanı Jordy Clasie'den formasını istedi. Clasie ise formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını belirterek, forma yerine montunu verebileceğini söyledi

Giriş: 12.02.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Jordy Clasie'den formasını isteyen küçük taraftara: Formalar Türkiye'ye destek için satılacak
İHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor.

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior oynanan maçın ardından AZ Alkmaarlı küçük bir taraftar, kaptan Jordy Clasie'den formasını istedi. Clasie de formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını, forma yerine montunu verebileceğini taraftara aktardı. Jordy Clasie, daha sonra küçük AZ Alkmaarlı taraftara montunu hediye etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'den savcı ve adli personel görevlendirildi
İzmir'den savcı ve adli personel görevlendirildi
Çay kenarında bıçaklanarak öldürüldü
Çay kenarında bıçaklanarak öldürüldü
Depremde can veren öğretmenin bebeği İstanbul'da tedaviye alındı
Depremde can veren öğretmenin bebeği İstanbul'da tedaviye alındı
İki müteahhit daha yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
İki müteahhit daha yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.