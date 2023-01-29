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Jordy Caicedo, Demir Grup Sivasspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, forvet oyuncusu Jordy Caicedo'yu renklerine bağladı

Giriş: 29.01.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Jordy Caicedo, Demir Grup Sivasspor'da!
DHA

Sivasspor, forvet oyuncusu Jordy Caicedo'nun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Meksika ekibi Tigres UANL ile anlaşmaya vardı.

Bugün Sivas'a gelen Jordy Caicedo, Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini 6 aylığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Sporcunun satın alma opsiyonu ise Sivasspor'a ait olduğu açıklandı.


Ekvador'un Machala şehrinde 18 Kasım 1997'de dünyaya gelen Jordy Caicedo, futbola CS Norte America takımında başladı. Ardından Norte America, Deportivo Azogues, CD El Nacional, EC Vitoria ve CSKA-Sofia takımlarının formasını giyen Jordy Caicedo bu sezonun ilk yarısında Meksika'da Tigres UANL forması giydi. Kariyerinde 201 maça çıkan sporcu 55 kez gol sevinci yaşadı ve 11 asist yaptı. Ekvador Milli Takımı'nın 10 kez formasını giyen Jordy Caicedo, 2 gol kaydetti.

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