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EuroLeague'in eski başkanı ve CEO’su bir Youtube programına röportaj verdi. Önceki yıllarda EuroLeague takımlarının oyuncuların FIBA turnuvalarında oynamasına izin vermesinin daha zor olduğunu söyledi.

Bertomeu kendi döneminde Euroleague oyuncularına niye izin vermediğinin sorulması üzerine, “Bunun hakkında konuşmuştuk ve takımları EuroLeague’in pozisyonunun NBA’inkinden farklı olamayacağına ikna ettim. Takımlarımız ikinci sınıf kulüpler değil. Takım sahiplerine, NBA takım sahiplerinin aldığı saygının aynısı verilmeli. Oyuncular ise ikinci sınıf bir ligde oynadığını hissetmemeli. Bu yüzden kararı verdik ve kimse tereddüt etmedi, kimse bir maçın yeniden planlanmasını istemedi. Geçen hafta yaşadıklarımız 2017’den beri gerçekleşmemişti'' ifadelerini kullandı.

Euroleague'deki finansal konulara da değinen Bertomeu,''Lig size sadece ürettiği parayı verir. Bir oyuncuya 10 milyon Euro harcamanız, ligin 10 milyon Euro değerinde olduğu anlamına gelmez. Bunlar tamamen farklı iki parametredir'' dedi.