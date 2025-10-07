Jordi Alba'dan emeklilik kararı!

MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen ve İspanyol futbolunun yetiştirdiği önemli sol beklerden Jordi Alba, emeklilik kararı aldı.

36 yaşındaki efsane sol bek, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

KARİYERİ

İspanyol yıldız, kariyerinde ayrıca Valencia ve Barcelona formaları da giydi. Alba, efsaneleri arasına girdiği Barcelona'ya 2012 yılında 14 milyon Euro karşılığında Valencia'dan transfer olmuştu.

KAZANDIĞI KUPALAR

Jordi Alba, kariyerinde 6 LaLiga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupası gibi kupalar başta olmak üzere toplamda 21 kupa kazandı.