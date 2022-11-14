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Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek

İki yıl önce kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan İngiliz TV yıldızı Johnnie Irwin, hastalığı hakkında ilk kez konuştu. "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum" diyen Irwin, "Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 14.11.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiliz TV yıldızı Johnnie Irwin'den kötü haber geldi. İki yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen Irwin, hastalığıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

  • HAYATA BAKIŞINI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

    Hello Dergisi'ne konuşan 48 yaşındaki üç çocuk babası Irwin, "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.

    Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine 6 ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat Irwin, buna rağmen hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.

  • "NE KADAR ZAMANIM KALDIĞINI BİLMİYORUM"

    Irwin, röportajda "Benim kirli bir sırrım var. Bu benim sırtımda bir yük gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı. Johnnie Irwin, "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" diye konuştu.

  • "ÇOCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÜYÜYECEKLER"

    Ünlü sunucu, plan yapmak konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki; çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor.

  • HASTALIĞINI ÇEKİM İÇİN GİTTİĞİ İTALYA'DA ÖĞRENDİ

    Jonnie Irwin, akciğer kanserine yakalandığını 2020 yılında, 'A Place in the Sun' adlı programın çekimi için bulunduğu İtalya'da yaşadığı bir olayın ardından öğrendi. Otomobil kullanırken görüşü bulanıklaşan Irwin, doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanserine yakalandığı anlaşıldı. Kemoterapi ve başka tedaviler gördü ve bu şekilde yaşam süresi uzatıldı.

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