Jonathan Majors suçlu bulundu
Jonathan Majors, eski kız arkadaşı Grace Jabbari'ye saldırmaktan suçlu bulundu. Ünlü oyuncunun cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıklandı
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ABD'li oyuncu Jonathan Majors, son dönemde hakkında ortaya atılan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda İngiliz koreograf sevgilisi Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti.
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Jonathan Majors'ün davası dün sonuçlandı. 34 yaşındaki Jonathan Majors, Manhattan'da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulundu.
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Üçüncü dereceden saldırı ve ikinci dereceden ağır saldırıdan suçlu bulunan Jonathan Majors'un cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıklandı. Bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan ünlü oyuncunun, şartlı tahliyesinin söz konusu olduğu bildirildi.
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Mahkemede karar açıklandığı sırada sevgilisi Meagan Good'un da oyuncunun yanında yer aldığı aktarıldı.
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Ayrıca Jonathan Majors'ın suçlu bulunmasının ardından Marvel Stüdyoları'nın Majors ile yollarını ayırma kararı aldığı açıklandı.
Fotoğraflar: AP, AA