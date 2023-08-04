Jonathan Majors mahkemeye çıktı

"TAMAMEN MASUM"

Jonathan Majors'ün avukatı, 'tutuklanma' haberlerine açıklık getirme amacıyla açıklama yapmıştı. 'Variety'e konuşan avukat Priya Chaudhry, "Jonathan Majors, tamamen masum ve tanıdığı bir kadınla girdiği tartışmanın kurbanı olduğu kanıtlanabilir. Tüm suçlamaların bir an önce düşürüleceği beklentisiyle hızla kanıtları topluyor ve bölge savcılığına sunuyoruz" demişti.