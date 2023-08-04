Jonathan Majors mahkemeye çıktı
Geçtiğimiz aylarda tartıştığı bir kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakılan ancak yargılanması devam eden Jonathan Majors, mahkemeye ifade vermeye gitti
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ABD'li oyuncu Jonathan Majors, geçtiğimiz mart ayında tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirilmişti.
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"TAMAMEN MASUM"
Jonathan Majors'ün avukatı, 'tutuklanma' haberlerine açıklık getirme amacıyla açıklama yapmıştı. 'Variety'e konuşan avukat Priya Chaudhry, "Jonathan Majors, tamamen masum ve tanıdığı bir kadınla girdiği tartışmanın kurbanı olduğu kanıtlanabilir. Tüm suçlamaların bir an önce düşürüleceği beklentisiyle hızla kanıtları topluyor ve bölge savcılığına sunuyoruz" demişti.
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Avukat, iddia edilen olayın gerçekleştiği otomobilin video görüntülerinin yanı sıra sürücünün ve görgü tanıklarının ifadelerinin ve kadının suçlamayı geri çektiğini gösteren iki yazılı ifadesinin bulunduğunu da sözlerine eklemişti.
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"KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"
"Bütün kanıtlar, Jonathan Majors'ün tamamen masum olduğunu ve söz konusu kişiye hiçbir şekilde saldırmadığını kanıtlıyor" diyen Priya Chaudhry, ünlü oyuncuyu suçlayan kadının sinir krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, olayın da bu kriz nedeniyle meydana geldiğini dile getirmişti.
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Avukat, "New York polisinin bu durumlarda tutuklama yapması gerekiyor ve Majors'ın tutuklanmasının tek nedeni bu. Bu suçlamaların bir an önce düşürülmesini bekliyoruz" diye konuşmuştu.
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DAVA BAŞLADI
Tüm bunların ardından Jonathan Majors, ifade vermeye gitti.
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Majors'un tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla yargılandığı dava başladı. Jonathan Majors, ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan mahkeme binasına gelerek ifade verdi.
Fotoğraflar: AP