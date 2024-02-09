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        Haberler Dünyadan Jonathan Majors hakkında yeni bir iddia daha

        Jonathan Majors hakkında yeni bir iddia daha

        Jonathan Majors, eski sevgilisine saldırıdan suçlu bulunmuş, bunun üzerine Marvel Stüdyoları, ünlü oyuncuyla yollarını ayırma kararı almıştı. Majors, yeni suçlamalarda tekrardan gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:43
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          ABD'li oyuncu Jonathan Majors, son dönemde hakkında çıkan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl mart ayında sevgilisi İngiliz koreograf Grace Jabbari'ye saldırada bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti. Ne var ki 34 yaşındaki Jonathan Majors, suçlu bulunmuştu.

        • 2

          "KONTROLCÜ VE TEHDİTKÂR"

          Jonathan Majors, yeni saldırı suçlamalarıyla gündeme geldi. Eski sevgilisi Emma Duncan, oyuncuyu duygusal ve fiziksel şiddet ile suçladı. Duncan, Majors'u kendisini boğmaya çalıştığını, ittiğini ve yaraladığını belirtti.

        • 3

          Dikkat çeken olay şöyle gerçekleşmişti; sevgilisi, gece eve dönerken Jonathan Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başladı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü. İddialara ünlü oyuncu, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti. Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

          Fotoğraflar: AP, Backgrid USA, Shutterstock

        • 4

          ROLLERİNİ KAYBEDİYOR

          Suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Jonathan Majors ile yollarını ayırma kararı almıştı. Majors, 2026'da 'Avengers: The Kang Dynasty' adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı.
          Jonathan Majors, aynı zamanda bir film projesine daha veda etti. Majors, basketbol oyuncusu Dennis Rodman'ın hayatını konu alan '48 Hours in Vegas' filminde Rodman'ı canlandıracaktı.

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