Jonas Svensson, Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Svensson, geçen sezon Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giymişti.