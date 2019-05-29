32 yaşındaki İngiliz oyuncunun stres ve alkol sorunu yüzünden bir ay önce tedavi olma kararı aldığı açıklandı.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle şöhrete kavuşan 32 yaşındaki İngiliz oyuncu Kit Harington, bir ay önce tedavi olma kararı alarak, ABD'nin Connecticut eyaletindeki aylık ücreti 120 bin dolardan fazla olan oldukça lüks bir rehabilitasyon merkezine başvurdu.

Harington'un sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kit programındaki bazı kişisel sorunları halletmek ve sağlığına kavuşmak için bir ara verdi" ifadelerini kullandı. New York Post'a konuşan Harington'un bir arkadaşı ise, ünlü oyuncunun stresle baş etmekle zorlandığını, tükenmiş hissettiğini ve alkol problemleri nedeniyle kiliniğe başvurduğunu ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü ifade etti.

Harrington'un geçen yıl evlendiği, Game of Thrones dizisinden de rol arkadaşı Rose Leslie'nin de eşine oldukça fazla destek verdiği belirtilerek, "Eşi Rose ona oldukça destek oluyor. Ona yakın olan herkes biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Şu anda onun tek ihtiyacı olan şey huzur ve sessizlik" açıklamasında bulunduldu.

Geçen yılın kasım ayında Harington’un eşini Rus model Olya Sergeevna ile aldattığı iddiaları ortaya atılmış ancak Harington ve Leslie çifti konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Aldatma söylentilerinin de oyuncuyu yıprattığı ifade düşünülüyor.