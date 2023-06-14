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Jokic: "Şampiyonluk en önemli şey değil"

Denver Nuggets'ın ilk kez kazandığı NBA şampiyonluğunun yankıları sürüyor. Amerikan polisi sevinç gösterilerini abartan Denver taraftarlarına müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Jokic'ten her zamanki gibi ilginç bir yorum geldi.

Giriş: 14.06.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Jokic:
AA

Denver Nuggets, NBA finallerinde Miami Heat'i geride bırakarak ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.

Denver taraftarları, tarihi şampiyonluğun ardından sokaklara döküldü. Ancak şampiyonluk kutlamaları abartılınca polis devreye girdi. Amerikan polisi, binlerce Denver taraftarına müdahale ederek dağıtmak zorunda kaldı.

Şampiyonluğun mimari Sırp yıldız Nikola Jokic ise finallerin MVP'si seçildi.

Kariyerinin en büyük başarısını kazanan Jokic, maç sonrasında verdiği röportaj ile herkesi şaşırttı.

Sırp oyuncu, "Ülkeme dönmem gerek. NBA şampiyonluğu mükemmel bir başarı. Kazandığımız için çok mutluyum. Ancak bu dünyadaki en önemli şey değil. Benim için önemli olan daha bir çok şey var." dedi.

Öte ayndan Jokic'in ülkesi Sırbıstan'da da Denver Nuggets'ın başarısı yakından takip edildi.

Yüzlerce sırp, sabahın erken saatlerinde toplu alanlarda maçı izledi.

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