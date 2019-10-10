10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğal bakım ürünlerinde kullanılan ve özünde yer alan bir yağ olan jojoba yağı; bir çeşit bitkisel yağdır. Yağ esterleri ve yağ asitlerinden oluşan jojoba yağı; doymamış yağ oranı açısından oldukça yüksek bir kapasiteye sahiptir. Bitkisel yağlar arasında oldukça etkili fayda sağlayan ve oldukça gözde olan bir yağ olma özelliği taşır.
Jojoba Yağı Nasıl Kullanılır?
Haricen uygulama yapılan bir yağ olan Jojoba yağı; cildin üzerine ve saça masaj yapılarak uygulanmaktadır. Bir miktar jojoba yağını cilde masaj yaparak yedirmek faydalı olacaktır. Makyaj sonrası cilt temizliği için kullanılabileceği gibi; cildin ferahlaması ve tazelenmesi için de kullanılabilmektedir. Ayrıca kuru ciltler için cildin nemlendirilmesi için tüm vücuda uygulanabilir. Bu arada bazı yağlarla karıştırılabileceği gibi tek başına da oldukça etkili bir nemlendirme sağlayacaktır.
Jojoba yağını saçlara uygulama sırasında da saç diplerine masaj yapılarak tatbik edilir. Bir fırça yardımıyla uygulanabileceği gibi parmak uçlarıyla da aşırı olmadan sadece dip kısımlara uygulanmalıdır. Yarım saat bekledikten sonra saçlar yıkanmalıdır. Bazı bakım ürünleri içerisine de jojoba yağından birkaç damla koymak etkisini artırması açısından fayda sağlayacaktır. Jojoba yağı saçların şekillenmesi için de kullanılabilmektedir.
Jojoba Yağının Faydaları?
Antialerjen özellik taşıyan jojoba yağı; cilt üzerinde oldukça fazla fayda sağlar. Aknelerin iyileşmesi için oldukça etkilidir. Ayrıca yüzde ortaya çıkan kırışıklıkların giderilmesi içinde etken olur ve kırışıklıkların azaltılmasını sağlar. Cildin yağ dengesinin korunmasında ve nemlenmesi için etkili olur. Yıpranmış ve yorgun ciltleri canlandırmak için birebir fayda sağlayarak toparlanmasına yardımcı olur. Cildin esneklik kazanmasına fayda sağlayarak gergin ve dinç görünüm verir. Bacak ve karın bölgesinde ortaya çıkan çatlakların iyileşmesinde de etkili fayda sağlar. Cilt üzerinde pullanma şeklinde ortaya çıkan kuruma için kullanılması cildi rahatlatır ve nemlendirir.
Jojoba yağı saçlarda ortaya çıkan kırıkların düzelmesini sağlar. Canlılık, parlaklık ve yumuşaklık kazandırarak saçların güçlenmesine etken olur. Kepeklenme sorununu da ortadan kaldırır ve saç diplerini nemlendirir. Antibakteriyel özelliği taşıyan jojoba yağı ayrıca etkili bir antioksidandır. O nedenle iltihap giderici özelliğe de sahiptir. Tıbbi uygulamalar sonrası da tavsiye edilen bir yağ olması ile de önemlidir. Bir takım romatizmal hastalıklarda da ağrı gidermeye fayda sağlar. Eklem ve kas ağrıları için de masaj yapılarak uygulama halinde ağrıların hafiflemesini sağlar.
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