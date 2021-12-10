Johnson'un eski danışmanı: Yasak partinin fotoğrafları var

Görevinden sorunlu şekilde ayrılan Cummings, yasak Noel partisiyle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarafların kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak bir sürü fotoğrafı var. 10 Numara'nın (Başbakanlık) ötesinde, diğer departmanlara davet listeleri..." ifadesini kullandı.
Cummings, bir sayfadaki soru-cevap oturumunda da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak Johnson'ın 18 Aralık'ta Noel partisinden haberdar olduğunu ancak katılmadığını öne sürdü.
"GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI BEN DEĞİLİM"
Cummings, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüntülerin kaynağı olduğu iddialarını ise reddetti ve görüntüleri yayınlayan ITV ile paylaşıp paylaşmadığı sorusuna da "Hayır." yanıtını verdi.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Muhafazakar Parti'deki liderliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cummings, "Bitti. Gelecek yıl bu zamanlar gider, muhtemelen yazdan önce." iddiasında bulundu.
TARTIŞMALI NOEL PARTİSİ
Hükûmet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altında.
Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı.
Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.
TEPKİ ÇEKEN VİDEO
Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de 7 Aralık'ta ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü.
18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor.
Sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.
Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.
JOHNSON ÖZÜR DİLEDİ
İngiltere Başbakanı Johnson, 8 Aralık’ta video nedeniyle özür dilerken istifa çağrılarını reddetmişti.
Allegra Stratton ise videonun ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.
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