Johnson istifa ederse neler olacak?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesinde çok sayıda bakanın ve görevlinin istifa etmesinin ardından İngiliz basınında yer alan haberlere göre Johnson önümüzdeki saatlerde istifa etmeye hazırlanıyor. Peki Johnson'ın istifa etmesi durumuna neler olacak?
MUHAFAZAKAR PARTİ YENİ BİR LİDERİ NASIL SEÇİYOR?
BBC'nin haberine göre, Muhafazakar Parti lideri istifa ettiğinde, parti içinde yeni bir seçim yapılıyor. Mevcut kurallara göre, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.
Tüm adaylar adaylığını ilan ettikten sonra, sadece iki kişi kalan kadar bir dizi oy kullanılacak.
- İlk turda adayların yarışta kalabilmeleri için oyların yüzde 5'ini almaları gerekiyor (18 milletvekili)
- İkinci turda yüzde 10 (36 milletvekili) almaları gerekiyor.
- Sonraki turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.
- Son iki milletvekili kaldığında ise sadece milletvekilleri değil, ülke çapındaki tüm Muhafazakar Parti üyeleriyle kazanan belirlenecek.
YENİ BAŞBAKAN NASIL ATANACAK?
Muhafazakar Parti lideri olan seçilen kişi, parlamentoda en fazla milletvekiline sahip partinin lideri olacak. Kraliçe bir hükümet kurulmasını isteyecek.
Genel seçimin olması ise şart değil. Bir başbakan istifa ettiğinde direkt olarak genel seçime gidilmiyor. Seçim Ocak 2025'te yapılabilir, ancak yeni başbakan bundan önce erken seçime gitmeyi de tercih edebilir.
JOHNSON NE KADAR İKTİDARDA KALACAK?
BBC'den Chris Mason, Johnson'ın sonbahara kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini bildirdi. Selefleri Theresa May ve David Cameron'ın istifa ettiklerinde yaptığı gibi Muhafazakarlar yeni bir lider seçene kadar Johson görevde kalacak.
Johnson eğer hemen gitmek isterse, Kraliçe yeni bir lider seçilene kadar görevi devralması için Kabine üyesi bir vekil lider atayabilir. Ancak bugüne kadar böyle bir durum yaşanmadı.
JOHNSON'IN YERİNİ KİM ALABİLİR?
Şu anda Johnson'ın belirgin bir halefi yok, ancak birkaç potansiyel aday var.
Johnson hükümetinden istifa eden eski kabine bakanları Jeremy Hunt ve Sajid Javid, daha önce liderlik için harekete geçmişlerdi ve bunu tekrar yapabilirler.
Diğer olası adayların ise şöyle olması tahmin ediliyor:
- Birleşik Krallık eski Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove
- Uluslararası Ticaret Bakanı Penny Mordaunt
- Birleşik Krallık eski Maliye Bakanı Rishi Sunak
- Dışişleri Bakanı Liz Truss
- Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat
- Savunma Bakanı Ben Wallace
- Birleşik Krallık Maliye Bakanı Nadhim Zahawi
JOHNSON'IN HANGİ YETKİLERİ OLACAK?
Başbakanlık görevinden resmen ayrılana kadar, Johnson teoride hala aynı yetkilere sahip. Ancak gerçekte, artık herhangi bir radikal yeni politika getirme yetkisine sahip olmayacak.
İngiltere'yi yurtdışında temsil etmeye devam edecek ve kabinede halka açık atamalar veya değişiklikler yapmaya devam edebilecek.
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