Johnson'ın istifasının ardından adaylar belli olmaya başlıyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerini almak için başkanlık yarışına girdiğini duyurdu.

İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, daha öncede ticaret ve adalet bakanlığındaki görevlerinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert söylemleriyle biliniyor.

Truss Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, İnsanların maliyetle başa çıkmasına yardımcı olmak için liderliğime başladığım günden itibaren vergileri kesmeye başlayacağım." dedi.

İngiltere'de bakanlar da dahil 50'den fazla hükümet görevlisinin art arda istifa etmesinin ardından 7 Temmuz günü istifa ettiğini duyuran İngiltere Başbakanı Johnson, yerine atanacak kişi seçilene kadar görevini yürüteceğini söylemişti. İngiltere'de yeni başbakanın Eylül ayına kadar seçilmesi beklenmiyor.

ADAYLAR BELLİ OLUYOR

Johnson'ın görevi bırakmasının ardından pek çok bakan adaylığını duyurmaya başladı.Ticaret Politikası Bakanı Penny Mordaunt, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch, Galler Başsavcısı Suella Braverman, Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak başbakanlık için adaylıklarını resmi olarak açıkladı.

RISHI SUNAK İNGİLTERE İÇİN İLK OLABİLİR

Hindistan asıllı 42 yaşındaki Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni Başbakan adayları arasında en güçlü isimler arasında yer alıyor.

Sunak Salı günü Maliye Bakanı olarak istifa etmişti. Bunu, Boris Johnson'a karşı başka istifalar da peş peşe izledi. Boris Johnson'ın istifa etmeyi kabul etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de pek çok kişi İngiltere Başbakanı olmak için adaylığını açıklıyor.

Bunlardan biri de Sunak. Eğer gerçekleşirse, Sunak İngiltere Başbakanı olan ilk Hint kökenli kişi olacak.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.