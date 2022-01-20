Johnson'ın bebeği COVID-19'a yakalandı

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Boris Johnson'ın parti krizi ve istifa çağrıları ile uğraşırken geçtiğimiz haftalarda 'aile üyelerinden birinin COVID-19 geçirmesi' nedeniyle planlı ziyaretlerini iptal etmişti.

İngiliz basını COVID-19'a yakalanan aile üyesinin Boris Johnson'ın geçtiğimiz haftalarda doğan kızı olduğunu bildirdi.

DailyMail'de yer alan habere göre Boris ve Carrie Johnson'ın kızları, henüz beş haftalıkken virüse yakalandı ve 'oldukça kötü' etkilendi. DailyMail'e konuşan bir kaynak bebek Romy'nin henüz çok küçük olduğu için 'oldukça zorlu' süreç yaşadığını ancak şimdi 'iyileşmekte' olduğunu söyledi.

Başbakanlık ofisinden sözcüler konu ile ilgili basına yorum yapmayı reddetti.

57 yaşındaki Johnson da salgının ilk dönemlerinde virüse yakalanmış ancak ağır atlatmıştı. Johnson bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.