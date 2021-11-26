Johnson'dan Macron'a düzensiz göçe karşı 5 maddelik teklif

Johnson mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde "anında önemli bir etkisi" olacağını savundu.
AA'nın haberine göre; insan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson'ın mektubundaki maddeler şöyle sıralandı:
"Daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, ülkelerin birbirinin karasularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi, Manş Denizi'nin her iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma yapabilmek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-AB iade anlaşmasının yanı sıra Fransa ile de ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma."
İadelerin hızlı bir şekilde yapılması durumunda "insanların hayatlarını insan tacirlerine teslim etmelerinin önemli ölçüde azalacağını" savunan İngiliz Başbakan, "Bu adımları atarak ve mevcut işbirliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kayıpları daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim." dedi.
27 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.
AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.
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