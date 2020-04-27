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Koronavirüs tedavisi sona eren Ingiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü.

Başbakanlık konutu önünde bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, ülkesinin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Johnson'ın açıklamaları şu şekilde:

"İstediğimden uzun süre uzak kaldığım için üzgünüm. Birkez daha Birleşik Krallık halkına teşekkür ediyorum.

Bu virüs her gün yeni bir üzüntü getiriyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğümüz en büyük mücadele.

Pik noktasını geçtiğimizi gösteren gerçek işaretler var. Sağlık Sistemi'nin çökmesini engellemek olarak belirlediğimiz ilk görevi tamamlamanın eşiğindeyiz. İstikameti değiştirmeye başlıyoruz. Bu en yüksek riskli an.

Sosyal mesafeyi korumanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. İş dünyasının sabırsızlığını anlıyorum. Karantinanın sonuçlarını da görebiliyorum. Ancak salgının ikinci kez yükselmesi riskini de kabul etmeliyim. Çabalarımız çöpe atmayı ve salgının yeniden yükselmesi riskini reddediyorum.

Bu savaşın ilk aşamasının sonuna geliyoruz. Sağlık sistemimize kalkan olduk ve salgını yatay bir seyre getirdik. İlk aşamanın bittiğine emin olduğumuzda, yeniden harekete geçeceğiz ve önlemleri gevşetip, ekonomiyi yeniden çalıştıracağız.

Bu değişikliklerin ne zaman yapılacağını veya ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini şu anda söyleyemeyiz. Hükümet önümüzdeki günlerde daha net açıklamalar yapacak. Bu kararlar mümkün olan en şeffaf şekilde alınacak ve ne düşündüğümüzü İngiltere halkıyla paylaşacağız. Elbette bu konuda sırtımızı en başından bu yana olduğu gibi bilime dayayacağız."