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        Haberler Dünyadan Johnny Wactor'ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme - Magazin haberleri

        Johnny Wactor'ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme

        ABD'li oyuncu Johnny Wactor'ın öldürülmesi olayında 18 yaşındaki iki genç cinayetle suçlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:06
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        • 1

          'John William Wactor III', 'General Hospital' ve 'Sibirya' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Johnny Wactor, 25 Mayıs'ta Los Angeles şehir merkezinde otomobilinin katalitik dönüştürücüsünü çalmak isteyen 3 hırsızın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

          37 yaşında hayata veda eden ABD'li oyuncunun öldürülmesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        • 2

          "KAYBI HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

          Johnny Wactor'ın cinayetiyle ilgili iki 18 yaşındaki genç suçlandı. Bölge Savcısı George Gason, Robert Barceleau ve Sergio Estrada'nın pazartesi günü Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesi'nde suçlandığını söyledi.

          George Gascon, "Hayatının en parlak döneminde olan ve dünyaya sunacak çok şeyi olan bu yetenekli genç oyuncunun kaybı hepimizi derinden etkiledi" dedi.

        • 3

          Perşembe günü tutuklanan Robert Barceleau, Sergio Estrada ve iki sanık, ayrıca büyük hırsızlık ve soyguna teşebbüsle suçlandı.

          Robert Barceleau'nun suçlamaları arasında soygun girişimi sırasında cinayet ve kişisel ateşli silah kullanımı gibi özel durumlar yer alıyor ve bunlar mahkumiyetten sonra şartlı tahliye olasılığı olmaksızın müebbet hapse yol açabilir. Sergio Estrada'nın suçlamaları ise müebbet hapis cezasına kadar çıkabilen azami bir ceza içeriyor.

        • 4

          Yetkililerin onlarla birlikte olduğunu iddia ettiği üçüncü bir adam Leonel Gutierrez, büyük hırsızlık ve soyguna teşebbüsle suçlandı. Dördüncüsü Frank Olano, olaydan sonra suç ortağı olmakla suçlandı.

          Johnny Wactor'un ölümü, şehirdeki bazı kesimlerin suçla mücadelede daha sert bir yaklaşım benimsemesi için bir miting noktası haline geldi.

        • 5

          Aile ve arkadaşlarından oluşan ve kendilerine 'Johnny İçin Adalet' adını veren bir grup, geçen hafta soruşturmanın daha acil hale getirilmesi çağrısında bulunan bir miting düzenlemişti.

          Belediye Başkanı Karen Bass yaptığı açıklamada, "Şehrimizi daha güvenli hale getirmek için agresif adımlar atmaya devam etmeliyiz" dedi.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

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