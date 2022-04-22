"DOLAPLARA VURDUM"



Depp videoyla ilgili olarak Heard'ün avukatı Benjamin Rottenborn'un kendisine yönelttiği "Bu sizin Batı Hollywood'daki eviniz. Videoaki de sizsiniz. Şiddet mi uyguluyordunuz?" sorusuna "Açıkça görülüyor ki benim için kötü bir zamandı." yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, ardından da dolaplara şiddet uyguladığını kabul edip, Amber Heard'e vurmadığını savundu.

Depp, eski eşinin bu görüntüleri gizlice çektiğini söyleyip sonunda da güldüğünü sözlerine ekledi. Sonra da "Eğer Bayan Heard o sırada korktuysa neden kaçmadı, neden görüntüleri çekiyordu?" diye sordu. Depp, avukatın kendisine yönelttiği "Sarhoş muydunuz?" sorusuna da "Bu bir olasılık." diye yanıt verdi.