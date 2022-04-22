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Johnny Depp ve Amber Heard'ün ses kayıtları ortaya çıktı!

5 yıl önce olaylı bir şekilde boşanan aktör Johnny Depp ve aktris Amber Heard'ün, görülen 'iftira' davasının son duruşmasında, ikilinin ses kayıtları dinletildi. Kayıtlarda Depp'in, eski eşine kendisini bıçaklaması için yalvardığı duyuldu

22.04.2022 - 13:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Johnny Depp (58) ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti.

  • "İFTİRA" DAVASI

    Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada son bulmadı.

  • SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'e karşı 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı.

    O davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Dün devam eden duruşmada avukatları eşliğinde kozlarını paylaşan ikilinin ses kayıtları mahkeme salonunda dinletildi.

  • AMBER HEARD GİZLİCE ÇEKMİŞ

    Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, Depp ve Heard, yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu da gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. O sırada Amber Heard de "Ne oldu?" diye soruyor. Videoda ikilinin bulunduğu mutfaktaki eşyaların yere saçıldığı ve ortalığın da dağınık olması dikkat çekti. O sırada Amber Heard'ün "Yaptığım her şey için özür dilerim. Sana bir şey oldu mu?" dediği duyuluyor. Depp de "Sanmıyorum." diye ekliyor. Videoda Johnny Depp, mutfak dolaplarını çarpıyor ve tekme atıyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı. Hatta Heard, kameranın görüş açısını kapattığı için bir kahve kupasını da eline alıyor.

  • "DOLAPLARA VURDUM"
     
    Depp videoyla ilgili olarak Heard'ün avukatı Benjamin Rottenborn'un kendisine yönelttiği "Bu sizin Batı Hollywood'daki eviniz. Videoaki de sizsiniz. Şiddet mi uyguluyordunuz?" sorusuna "Açıkça görülüyor ki benim için kötü bir zamandı." yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, ardından da dolaplara şiddet uyguladığını kabul edip, Amber Heard'e vurmadığını savundu.

    Depp, eski eşinin bu görüntüleri gizlice çektiğini söyleyip sonunda da güldüğünü sözlerine ekledi. Sonra da "Eğer Bayan Heard o sırada korktuysa neden kaçmadı, neden görüntüleri çekiyordu?" diye sordu. Depp, avukatın kendisine yönelttiği "Sarhoş muydunuz?" sorusuna da "Bu bir olasılık." diye yanıt verdi.

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