PARMAĞINI KENDİSİ KESMİŞ

Ancak Johnny Depp, 7 Mart 2015’te doktoruna, "Orta parmağımın üst kısmını kestim. Ne yapmalıyım? Elbette, hastaneye gitmek dışında… Onunla (Amber Heard) her şeye atladığım için çok utanıyorum" şeklinde bir mesaj gönderdiği, aradan 12 gün sonra geçtikten sonra da "Her şey için çok teşekkürler. Parmağımı bir daha asla kesmemem gerektiğini hatırlatmak için sol orta parmağımı kestim. Seni seviyorum kardeşim" şeklindeki yazışmaları ortaya çıkmıştı.