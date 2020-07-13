Ayrıca ünlü oyuncuya, yaşanan bu olaydan sonra oyuncu Paul Bettany olduğu belirtilen bir arkadaşına gönderdiği bazı mesajlar gösterildi. Depp’e gösterilen mesajlarda, Amber Heard ile birlikte uçağa binmeden önce bütün gece içtiğini söylediği ifadeler yer aldı.

Depp, The Sun’ın yayıncısı News Group Newspaper’a (NGN) ve The Sun’ın Genel Yayın Yönetmeni Dan Wootton’a karşı iki yıl önce bir makalede kendisini ‘eşini döven biri’ olarak nitelendirdiği için ‘iftira’ davası açmıştı.