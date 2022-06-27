YENİ OYUNCU ARANDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelere ve iddialara bakılırsa Johnny Depp ile 'Karayip Korsanları'nın yapımcısı olan şirket arasındaki soğuk rüzgarlar kısa bir süre içinde yön değiştirdi. Yapımcı Jerry Bruckheimer, geçtiğimiz ay Depp'in seriye dönmesinin "şu an" için mümkün olmadığını ifade etmişti.

Bruckheimer, ünlü aktörün 'Kaptan Jack Sparrow' olarak geleceğinin belirsizliğini koruduğunu sözlerine eklemişti. Hatta ileri sürülenlere göre bu karakteri canlandırmak için yeni oyuncu arayışı bile başlamıştı.