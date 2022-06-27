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Johnny Depp 'Karayip Korsanları'na dönecek mi? 300 bin dolarlık iddia - Magazin haberleri

Johnny Depp, 'Karayip Korsanları'na geri dönecek mi?

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün öne sürdüğü 'şiddet' ve 'cinsel istismar' iddiaları nedeniyle 4 yıl önce 'Karayip Korsanları' serisinden çıkarılmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda Heard'e karşı açtığı "iftira" davasını kazanan ünlü aktöre, filmin yapımcıları tarafından 'Kaptan Jack Sparrow' karakterini canlandırması için teklif götürdüğü ileri sürüldü

27.06.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyanın merakla beklediği Johhny Depp (58) ile Amber Heard (36) arasındaki 'iftira' davası 1 Haziran'da sona ermiş ve jüri, Depp'i haklı bularak Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

  • "HAYATIMI GERİ VERDİLER"

    6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim." demişti.

  • HAYRANLARINI HEYECANLANDIRAN İDDİA

    Daha önce eski eşinin öne sürdüğü 'şiddet' ve 'cinsel istismar' iddiaları nedeniyle 2018 yılında şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu 'Karayip Korsanları' serisinden çıkarılmıştı. Ancak yaşananların ardından Depp'in hayranlarını heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. 

  • "UMARIM BİZİ AFFEDER"

    İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre; Johnny Depp'i 'Karayip Korsanları'nın kadrosundan çıkaran yapım şirketi şimdi de 'Kaptan Jack Sparrow' karakterini canlandırması için aktöre bir teklifte bulundu. Yine aynı iddialara göre; Depp'e rol için teklif edilen ücret 300 milyon dolar. Hatta yapım şirketinden bir kaynağın, "Umarım Johnny Depp bizi affeder." dediği de ileri sürüldü.

  • HAYRANLARI KAPMANYA DÜZENLEMİŞTİ

    'Karayip Korsanları'nın hayranları, ünlü aktörün filme geri dönmesi için kampanyalar düzenliyordu. Depp'in filmin serisinden çıkarılmış olması uzun süredir bu alandaki tartışma konularının da başında geliyordu. Hatta Depp'in hayranları Amber Heard'ün, eski eşi hakkında söylediği "eşini döven koca" tanımının gerçeği yansıtmadığını da savunuyordu.

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