Depp, Heard'ın evlilikleri hakkında ve kendi davranışlarıyla ilgili yanlış bilgi verdiğini öne sürmüştü.

Ayrıca eski eşinin yalancı tanık tuttuğunu ve aile içi şiddet hakkında doğru bilgi vermediğini de iddia etmişti.

Ancak yargıç, Amber Heard'ü haklı buldu ve Johnny Depp, eski eşine 100 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kalmıştı.