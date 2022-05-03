6 hafta sürmesi beklenen davada şu ana dek Depp'in ve diğer bazı tanıkların ifadeleri dinlendi, Heard ise henüz konuşmazken, Johnny Depp hayranlarının tehditlerinden korktuğu için özel bir güvenlik ekibi kiraladı. Heard'ün avukatları tarafından sorgulanan 57 yaşındaki aktör, fiziksel taciz uygulayan bir eş olarak tanımlanıyor. Avukatlar sık sık Depp'e uyuşturucu ve alkol kullanımı ile ilgili sorular soruyor.

2009 yılında tanışan, 2015 yılında evlenen ve bir yıldan uzun bir süre sonra da ayrılan çiftin birçok ünlü arkadaşının ismi de davada sıkça dile getiriliyor.