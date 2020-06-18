'Rum Diaries' adlı filmin setinde karşılaşan ve iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlenmişti.
Bu aşk için iki çocuğunun annesi Vanessa Paradis'den ayrılan Depp'in mutluluğu uzun sürmedi. 2017 yılında çift boşanacağını açıkladı. Bu dönemde Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü, mahkemeye bununla ilgili belgeler sundu.
Çok geçmeden usta aktörden karşı atak geldi. Depp, asıl şiddet mağdurunun kendisi olduğunu ileri sürüp bir dava açtı. Eşi Heard ile yaşadığı tartışmayla ilgili ses kayıtlarını da mahkemeye sundu.
Öte yandan Johnny Depp, evli oldukları dönemde eşi Amher Heard'ün kendisini aldattığını iddia etti. Kendisi film çekimindeyken Elon Musk'ın, eşi Heard ile birlikte yaşadığı eve geldiğini ileri sürdü.
Bu iddiaya ilişkin görüntüler basına da yansıdı. Zaten Depp'e boşanma davası açtıktan bir süre sonra Amber Heard ile Elon Musk, çok da uzun sürmeyen bir ilişki yaşadı.
Son olarak Depp ve Heard'ün Los Angeles'taki komşuları, model Cara Delevingne'in de ilişkide yer aldığını iddia etti. Komşuların iddialarına göre; Delevingne ve Musk, Depp ile Heard'ün evli olduğu 2016 yılında çiftin evine ziyarette bulunuyordu.
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