'Rum Diaries' adlı filmin setinde karşılaşan ve iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlenmişti.



Bu aşk için iki çocuğunun annesi Vanessa Paradis'den ayrılan Depp'in mutluluğu uzun sürmedi. 2017 yılında çift boşanacağını açıkladı. Bu dönemde Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü, mahkemeye bununla ilgili belgeler sundu.