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        Haberler Dünyadan Johnny Depp Hollywood'a dönüş filminde bambaşka biri oldu - magazin haberleri

        Johnny Depp Hollywood'a dönüş filminde bambaşka biri oldu

        Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanma ve dava süreci nedeniyle Hollywood'dan dışlanmasının ardından ilk ABD yapımı filminin çekimlerine başladı. Penelope Cruz ile başrolleri paylaştığı 'Day Drinker' filminden Depp'in ilk karesi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:19
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        Johnny olduğuna kim inanır!
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        Johnny Depp, birçok filminde beyazperdeye, rolü gereği gerçek görünümünden uzak bir halde yansıdı. Ne var ki Penelope Cruz ile başrolleri paylaştığı yeni 'Day Drinker'da olduğu kadar farklı bir görünüme sahip olmamıştı. Görenlere; "Johnny olduğuna kim inanır!" dedirtti.

        61 yaşındaki oyuncu, beyazlaştırılan saçları ve sakallarıyla bambaşka bir görünümdeydi. Film, eski eşi Amber Heard ile olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp'in Hollywood'a dönüşünü simgeliyor. 'Day Drinker', üst üste davaların ardından rol aldığı ilk ticari Hollywood projesi olarak karşımıza çıkıyor.

        Aksiyon - gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Marc Webb üstleniyor. 'Day Drinker', bir cruise gemisi barmeninin gizemli bir gündüz müşterisiyle tanışmasını ve ikisinin de kendilerini beklenmedik şekilde suç dünyasında bulmalarını konu alıyor.

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        Film, Johnny Depp ile Penepole Cruz'u dördüncü kez bir araya getiriyor. İkili; daha önce 'Blow' (2001), 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde' (2011) ve 'Doğu Ekspresinde Cinayet' (2017) filmlerinde birlikte oynadı.

        DIŞLANDIĞI YILLARIN ACISINI ÇIKARIYOR

        Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile çekişmeli ayrılık süreci ve şiddet iddiaları nedeniyle açılan davalar sonucu Hollywood'dan dışlanmış, davaların bitiminde sadece iki Avrupa filminde rol almıştı. Kötü günleri geride bırakan oyuncu daha sonra 'Modi, Three Days on the Wing of Madness' (2024) adlı filmin yönetmenliğini üstlendi. Yaklaşık 27 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturan yıldız, geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam çekiminde kamera karşısına göründü.

        AMBER HEARD İLE NELER YAŞADI?

        2016'da eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Johnny Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti. ABD'li oyuncunun kariyeri, Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçmişti. Depp, kendisine 'kadın döven' dediği için İngiliz The Sun Gazetesi'ne açtığı davayı kaybetmesinin ardından 'Fantastik Canavarlar 3' filminden de kovulmuştu.

        Johnny Depp daha sonra Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazanmış, bu, ünlü oyuncu için bir zafer olarak görülmüştü. Hâkim, Heard’ün, Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğine hükmetmişti. Johnny Depp'in, Heard’den 15 milyon dolar tazminat kazanması sonrası, işler ünlü oyuncunun lehine dönmüş ve üç yıl ara vermek zorunda kaldığı kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.

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        #Johnny Depp
        #day drinker
        #film
        #sinema

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