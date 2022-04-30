"İLİŞKİLERİNİN BAŞLARINDA ÇOK MUTLUYDULAR"

Mahkemede Johnny Depp'in eski koruması Malcolm Connolly da ifade verdi. Connolly, ikilinin ilişkilerinin başında çok mutlu olduklarını ifade etti. "Zoom" üzerinden toplantıya katılan Malcolm Connolly, Depp ile Heard arasında 2015'te Avustralya'daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili de konuştu.

Heard, tartışma sırasında Depp'in cinsel organını çıkararak, tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly'nin bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.