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'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!'

'Johnny Depp, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı darbetti!' iddiası!

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sürüyor. İkilinin mahkemede verdiği ifadeler konuşulmaya devam ederken yeni bir iddia gündeme geldi. Depp'in, evli oldukları dönemde Heard'le görüşen Elon Musk'ı darbettiği öne sürüldü

30.04.2022 - 17:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı aktör Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

    "ELON MUSK'I DÖVDÜ"

    Çiftin eski menajeri Christian Carino'nun, Heard'ün Depp ile barışmaya çalıştığı sırada Elon Musk ile görüştüğünü öne sürmesinin ardından bir söylenti daha ortaya atıldı. Bu kez Johnny Depp'in bir dönem Heard ile buluşan Elon Musk'ı darbettiği iddia edildi. 

  • "İLİŞKİLERİNİN BAŞLARINDA ÇOK MUTLUYDULAR"

    Mahkemede Johnny Depp'in eski koruması Malcolm Connolly da ifade verdi. Connolly, ikilinin ilişkilerinin başında çok mutlu olduklarını ifade etti. "Zoom" üzerinden toplantıya katılan Malcolm Connolly, Depp ile Heard arasında 2015'te Avustralya'daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili de konuştu.

    Heard, tartışma sırasında Depp'in cinsel organını çıkararak, tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly'nin bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.

  • KORUMANIN AÇIKLAMALARI KAHKAHAYA BOĞDU

    Malcolm Connolly'nin, "Eğer Bay Depp'in cinsel organını görsem hatırlardım." şeklindeki sözleri herkesi kahkahaya boğdu. Son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Johnny Depp gülerken, Amber Heard'ün ise kaskatı kesildiği anlar objektiflere yansıdı.

     

  • "DOMİNANT TARAF OLMAK İSTİYORDU"

    Ardından gittikçe daha sık tartışmaya başlayan çiftin arasında yaşananların değişmeye başladığını söyleyen Depp'in eski koruması, "Amber, gittikçe daha alıngan ve talepkar olmaya başladı. İlişkideki dominant taraf olmak istediğini anlayabiliyordum." dedi.

  • "HAYKIRIŞLARINI DUYABİLİYORDUM"

    Connolly'nin, Heard'ün huysuzlaşmaya başladığında Depp'in gittikçe sessizleştiğini ileri sürdü.

    Açıklamalarına devam eden Malcolm Connolly, ikisi arasında hiçbir zaman fiziksel şiddet görmediğini itiraf etti. Bunun yanı sıra oyuncu çiftin sık sık tartıştığını duyduğunu dile getiren Connoly, "Amber'ın çığlık attığını, bağırışlarını ve haykırışlarını rahatlıkla duyabiliyordum." şeklinde konuştu.

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