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Johnny Depp, Amber Heard davasının ardından inzivaya çekildi - Magazin haberleri

Johnny Depp, Amber Heard davasının ardından inzivaya çekildi

Eski eşi Amber Heard'e karşı verdiği yasal mücadele ile sık sık gündeme gelen ve sonunda kendini aklamayı başaran Johnny Depp, davadan zaferle ayrıldıktan sonra hayatında nelerin değiştiğini anlattı

Giriş: 26.03.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

  • Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını açıklamıştı. Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, 59 yaşındaki aktör Depp'in lehine karara varmıştı.

  • Eski eşi Heard ile çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve son dönemde 'Karayip Korsanları' serisine dönüp dönmeyeceği tartışılan Johnny Depp, bu süreci nasıl atlattığına dair açıklamalarda bulundu.

  • KIRSALA YERLEŞTİ

    Somerset Life'a konuşan Johnny Depp, zamanının büyük bir bölümünü İngiltere'nin Somerset kentinde geçirdiğini söyledi. Daha sakin ve huzurlu bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini belirten 59 yaşındaki oyuncu, şehir hayatından uzaklaşmak ve bir süre kırsalda yaşamak istediğini belirtti.

  • "HER EVİM ÇOK ÖZEL"

    Johnny Depp, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" dedi.

  • Johnny Depp, "Alışverişe çıksam insanlar etrafımı çevreleyip selfie çekilmek istiyor. Buna çok takılmıyorum ama fazla kalabalık olabiliyor. İngilizler daha sakin, seni sanki komşunmuş gibi karşılıyor" ifadelerini kullandı.

  • "UTANGAÇ BİR İNSANIM"

    Johnny Depp, "Gezmeyi, yeni yerler görmeyi ve insanlarla tanışmayı seviyorum ama çok da dışa dönük bir insan değilim. Ben bir oyuncuyum ve insanlara beklediklerini vermeye çalışıyorum ama oldukça utangaç bir insanım" diye konuştu.

  • BİRBİRLERİNİ KÖTÜ DAVRANIŞ VE ŞİDDETLE SUÇLADILAR

    Öte yandan geçtiğimiz yıl 6 hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan Johnny Depp ve Amber Heard, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.

    Jüri çoğunlukla Johnny Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, üç yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.

  • "HAYATIMI GERİ VERDİLER"

    6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, Johnny Depp'in eski eşini 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" demişti.

  • "YAŞADIĞIM HAYAL KIRIKLIĞINI HİÇBİR KELİME ANLATAMAZ"

    Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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