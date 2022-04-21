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Johnny Depp: Amber Heard beni dövüyordu!

Hollywood yıldızı Johnny Depp, önceki gün görülen ikinci duruşmada kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'ün evlilikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Heard ile ilişkilerini "toksik" olarak tanımlayan Depp, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu" şeklinde konuştu

21.04.2022 - 12:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü aktör Johnny Depp (58) ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin "ilk perdesi" geçen yıl İngiltere'de gerçekleşmişti.

  • "İFTİRA" DAVASI

    Bu süreçte kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada noktalanmadı. 

  • İKİNCİ DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

    Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.

    O davanın ilk duruşması geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görülmüştü. Avukatları eşliğinde kozlarını paylaşan ikiliden Depp, ifade verdi.

  • "BAŞIMA KUMANDA FIRLATTI"

    Evliliklerini "toksik" olarak tanımlayan ünlü aktör, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu." şeklinde konuştu.

    Heard'ün çatışmaya ve şiddet göstermeye yönelik bir ihtiyaç içinde olduğunu belirten Johnny Depp, "Başıma televizyonun kumandasını, yüzüme bir kadeh şarap fırlattı." dedi. Depp, Heard tarafından kendisine yöneltilen şiddet suçlamalarını da reddetti.

    Mahkemenin ilk gününde Johnny Depp, çocukluğunda annesinin de babasına karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu etki nedeniyle iki yıl evli kaldığını belirtti.

  • DOKTORU DA KONUŞTU

    Johnny Depp'in doktoru Dr. David Kipper da mahkemede ifade verdi. Kipper, Depp'in kopan parmağını tedavi etmişti.

    Times'ın haberine göre; Johnny Depp'in özel doktoru ve hemşiresi, Mart 2015'te Karayip Korsanları serisinin beşinci filminin çekildiği Avustralya’da kiralık bir evde aldığı yarayla ilgili ifade verdi.

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