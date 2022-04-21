"BAŞIMA KUMANDA FIRLATTI"

Evliliklerini "toksik" olarak tanımlayan ünlü aktör, "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu." şeklinde konuştu.

Heard'ün çatışmaya ve şiddet göstermeye yönelik bir ihtiyaç içinde olduğunu belirten Johnny Depp, "Başıma televizyonun kumandasını, yüzüme bir kadeh şarap fırlattı." dedi. Depp, Heard tarafından kendisine yöneltilen şiddet suçlamalarını da reddetti.

Mahkemenin ilk gününde Johnny Depp, çocukluğunda annesinin de babasına karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu etki nedeniyle iki yıl evli kaldığını belirtti.